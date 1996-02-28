Бат (Батт) Амалия Конрадовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1913
Дата смерти28.02.1996
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1913
Рождение ребёнка
05.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бат Карл Александрович
Рождение ребёнка
28.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бат Карл Александрович
Рождение ребёнка
24.05.1952
Отец ребёнка: Бат Карл Александрович
Рождение ребёнка
02.06.1955
Дочь: Бат Любовь Карловна
Отец ребёнка: Бат Карл Александрович
Бракосочетание
23.01.1958
Смерть
28.02.1996
Причина смерти: Атеросклеротический кардиосклероз, церебросклероз