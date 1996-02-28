Бат (Батт) Амалия Конрадовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бат (Батт) Амалия Конрадовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1913

Дата смерти

28.02.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
1955 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1913

Отец: Batt (бадт) Conrad

Мать: Batt (бадт) Katharina Margaretha

Рождение ребёнка
05.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бат Карл Александрович

Рождение ребёнка
28.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бат Карл Александрович

Рождение ребёнка
24.05.1952

Сын: Бат Александр Карлович

Отец ребёнка: Бат Карл Александрович

Рождение ребёнка
02.06.1955

Дочь: Бат Любовь Карловна

Отец ребёнка: Бат Карл Александрович

Бракосочетание
23.01.1958

Муж: Бат Карл Александрович

Смерть
28.02.1996
Причина смерти: Атеросклеротический кардиосклероз, церебросклероз

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