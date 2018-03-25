Бат Александр Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1952
Дата смерти25.03.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1952
Отец: Бат Карл Александрович
Мать: Бат Амалия Конрадовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.02.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.03.2018