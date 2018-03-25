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Бат Александр Карлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1952

Дата смерти

25.03.2018

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1952

Отец: Бат Карл Александрович

Мать: Бат Амалия Конрадовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.03.2018

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