Алексеева (Вишнякова) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеева (Вишнякова) Вера Михайловна

Алексеева (Вишнякова) Вера Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1774

Дата смерти

28.04.1849

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Перлова Елена Семеновна

Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич

Бракосочетание
1786

Муж: Алексеев Семён Алексеевич

Супруг(-а): Вера Михайловна Алексеева (Вишнякова)
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Быковская Елизавета Семеновна

Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Шелапутина Александра Семёновна

Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Алексеев Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.07.1795

Сын: Алексеев Владимир Семенович

Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Руководила канительной фабриеой с 1823 по 1849 г., коммерции советница
Смерть
28.04.1849
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close