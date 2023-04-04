Алексеева (Вишнякова) Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1774
Дата смерти28.04.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Перлова Елена Семеновна
Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич
Бракосочетание
1786
Супруг(-а): Вера Михайловна Алексеева (Вишнякова)
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Быковская Елизавета Семеновна
Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Шелапутина Александра Семёновна
Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич
Рождение ребёнка
04.07.1795
Сын: Алексеев Владимир Семенович
Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Руководила канительной фабриеой с 1823 по 1849 г., коммерции советница
Смерть
28.04.1849