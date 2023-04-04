Перлова (Алексеева) Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перлова (Алексеева) Елена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Алексеев Семён Алексеевич

Мать: Алексеева Вера Михайловна