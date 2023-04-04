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Перлова (Алексеева) Елена Семеновна
Перлова (Алексеева) Елена Семеновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1784
Пол
Женский
Отец
Алексеев Семён Алексеевич
1746 г.р.
Мать
Алексеева (Вишнякова) Вера Михайловна
1774 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец:
Алексеев Семён Алексеевич
Мать:
Алексеева Вера Михайловна
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