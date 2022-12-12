Хабибжамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибжамал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Муллаихсан

Отец ребёнка: Хасан

Рождение ребёнка
1835

Сын: Мифтахутдин

Отец ребёнка: Хасан

Максабаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Жалялетдин

Отец ребёнка: Хасан

Смерть
Неизвестно
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