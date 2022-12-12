Хабибжамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Муллаихсан
Отец ребёнка: Хасан
Рождение ребёнка
1835
Сын: Мифтахутдин
Отец ребёнка: Хасан
Максабаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843
Сын: Жалялетдин
Отец ребёнка: Хасан
Смерть
Неизвестно