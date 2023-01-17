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Мифтахутдин

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Место рождения

Максабаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1835

Дата смерти

1888

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Хасан

Мать: Хабибжамал

Максабаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1862

Жена: Махбубжамал Абдулатиф кызы

Рождение ребёнка
1867

Сын: Зиятдин

Мать ребёнка: Махбубжамал Абдулатиф кызы

Максабаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Махибжамал

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Бибигазиза

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Кашафутдин

Мать ребёнка: Махбубжамал Абдулатиф кызы

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Бибинафиса

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1888
Максабаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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