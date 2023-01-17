Мифтахутдин
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти1888
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Хасан
Мать: Хабибжамал
Бракосочетание
1862
Рождение ребёнка
1867
Сын: Зиятдин
Мать ребёнка: Махбубжамал Абдулатиф кызы
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Махибжамал
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Бибигазиза
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кашафутдин
Мать ребёнка: Махбубжамал Абдулатиф кызы
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Бибинафиса
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1888