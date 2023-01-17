Махбубжамал Абдулатиф кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махбубжамал Абдулатиф кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1862

Муж: Мифтахутдин

Рождение ребёнка
1867

Сын: Зиятдин

Отец ребёнка: Мифтахутдин

Максабаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1879

Сын: Кашафутдин

Отец ребёнка: Мифтахутдин

Смерть
Неизвестно
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