Махбубжамал Абдулатиф кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1862
Муж: Мифтахутдин
Рождение ребёнка
1867
Сын: Зиятдин
Отец ребёнка: Мифтахутдин
Максабаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кашафутдин
Отец ребёнка: Мифтахутдин
Смерть
Неизвестно