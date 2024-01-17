Корниенко (Бабенко) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко (Бабенко) Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 10.01.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1937 г.р.
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Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.01.1911

Отец: Бабенко Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корниенко Пётр

Рождение ребёнка
03.11.1937

Сын: Корниенко Алексей

Отец ребёнка: Корниенко Пётр

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корниенко Пётр

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корниенко Пётр

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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