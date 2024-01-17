Корниенко (Бабенко) Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 10.01.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.01.1911
Отец: Бабенко Прокофий
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
03.11.1937
Сын: Корниенко Алексей
Отец ребёнка: Корниенко Пётр
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1948
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно