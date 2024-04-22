Корниенко Пётр
Место рождения
Дата рожденияОколо 17.01.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.01.1909
Отец: Корниенко Трофим
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
03.11.1937
Сын: Корниенко Алексей
Мать ребёнка: Корниенко Василиса
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1948
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно