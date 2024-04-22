Корниенко Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Пётр

Место рождения

Лимаревка

Дата рождения

Около 17.01.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.01.1909

Отец: Корниенко Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корниенко Василиса

Рождение ребёнка
03.11.1937

Сын: Корниенко Алексей

Мать ребёнка: Корниенко Василиса

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корниенко Василиса

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корниенко Василиса

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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