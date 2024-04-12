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(Корсунова) Анна Михайловна

Место рождения

Болгов, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

28.01.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1890 г.р.

Мать

До 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
28.01.1910

Отец: Корсун Михаил Авраамович

Мать: Корсунова Ирина

Болгов, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Крещение
29.01.1910
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Госархив г.Усть-Лабинска Ф-331-1-м/к 1910г. | Godparents:Крестьянин Екатеринославской губ.,Бахмутского уезда Железняковской волости и села Даниил Павлович Пономаренко и крестьянка сл.Кривая Лука Изюмс... Показать все
Смерть
Неизвестно
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