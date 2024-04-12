(Корсунова) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения28.01.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1910
Отец: Корсун Михаил Авраамович
Мать: Корсунова Ирина
Крещение
29.01.1910
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Госархив г.Усть-Лабинска Ф-331-1-м/к 1910г. | Godparents:Крестьянин Екатеринославской губ.,Бахмутского уезда Железняковской волости и села Даниил Павлович Пономаренко и крестьянка сл.Кривая Лука Изюмс... Показать все
Смерть
Неизвестно