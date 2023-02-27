Рагозин Лев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Рагозин Сильвестр
Мать: (Рагозина) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рагозина) Гликерья
Работа или профессия
Неизвестно
отставной солдат
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1779
Сын: Рагозин Никифор
Мать ребёнка: (Рагозина) Гликерья
Смерть
Неизвестно