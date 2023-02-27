Рагозин Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Лев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Рагозин Сильвестр

Мать: (Рагозина) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рагозина) Гликерья

Работа или профессия
Неизвестно
отставной солдат
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Рагозин Никифор

Мать ребёнка: (Рагозина) Гликерья

Смерть
Неизвестно

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