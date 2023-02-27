Рагозин Сильвестр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти1789
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1743
Сын: Рагозин Тимофей
Мать ребёнка: (Рагозина) Мария
Рождение ребёнка
1775
Сын: Рагозин Лев
Мать ребёнка: (Рагозина) Мария
Смерть
1789