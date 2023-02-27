Рагозин Сильвестр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Сильвестр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Рагозин Тимофей

Мать ребёнка: (Рагозина) Мария

Рождение ребёнка
1775

Сын: Рагозин Лев

Мать ребёнка: (Рагозина) Мария

Смерть
1789

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