(Рагозина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рагозина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Рагозин Тимофей

Отец ребёнка: Рагозин Сильвестр

Рождение ребёнка
1775

Сын: Рагозин Лев

Отец ребёнка: Рагозин Сильвестр

Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1787
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