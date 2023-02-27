(Рагозина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Рагозин Тимофей
Отец ребёнка: Рагозин Сильвестр
Рождение ребёнка
1775
Сын: Рагозин Лев
Отец ребёнка: Рагозин Сильвестр
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1787