Бычков Ефим Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1833 ст.
Дочь: (Бычкова) Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Бычков Феоктиста Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: (Бычкова) Еротиида Ефимовна
Мать ребёнка: Бычков Феоктиста Андреевна
Рождение ребёнка
01.11.1842 ст.
Дочь: (Бычкова) Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Бычков Феоктиста Андреевна
Рождение ребёнка
14.10.1844 ст.
Дочь: (Бычкова) Клеопатра Ефимовна
Мать ребёнка: Бычков Феоктиста Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Бычкова) Евлампия Ефимовна
Мать ребёнка: Бычков Феоктиста Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Бычков Феоктиста Андреевна
Смерть
Неизвестно