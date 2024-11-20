Бычков Феоктиста Андреевна Около 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бычков Феоктиста Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Ефим Ильич

Рождение ребёнка
07.12.1833 ст.

Дочь: (Бычкова) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Бычков Ефим Ильич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: (Бычкова) Еротиида Ефимовна

Отец ребёнка: Бычков Ефим Ильич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.11.1842 ст.

Дочь: (Бычкова) Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Бычков Ефим Ильич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.10.1844 ст.

Дочь: (Бычкова) Клеопатра Ефимовна

Отец ребёнка: Бычков Ефим Ильич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Бычкова) Евлампия Ефимовна

Отец ребёнка: Бычков Ефим Ильич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Бычков Василий Ефимович

Отец ребёнка: Бычков Ефим Ильич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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