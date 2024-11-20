Бычков Феоктиста Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бычков Ефим Ильич
Рождение ребёнка
07.12.1833 ст.
Дочь: (Бычкова) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Бычков Ефим Ильич
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: (Бычкова) Еротиида Ефимовна
Отец ребёнка: Бычков Ефим Ильич
Рождение ребёнка
01.11.1842 ст.
Дочь: (Бычкова) Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Бычков Ефим Ильич
Рождение ребёнка
14.10.1844 ст.
Дочь: (Бычкова) Клеопатра Ефимовна
Отец ребёнка: Бычков Ефим Ильич
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Бычкова) Евлампия Ефимовна
Отец ребёнка: Бычков Ефим Ильич
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Бычков Ефим Ильич
Смерть
Неизвестно