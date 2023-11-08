Козлов Тит Семенов
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Козлов Семен Федоров
Мать: Козлова Ульяна Федорова
10 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
08.01.1798
Деревни Камышевской крестьянин Тит Семенов Козлов браком сочетался деревни мостовской на крестьянской дочери девице Анне Терентьевой Захаровой Тобольск 156 15 1142 1798 МК+ИР Камышевское
Смерть
Неизвестно