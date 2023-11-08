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Козлов Тит Семенов

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Козлов Семен Федоров

Мать: Козлова Ульяна Федорова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
10 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
08.01.1798

Жена: Козлова (Захарова) Анна Терентьева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Деревни Камышевской крестьянин Тит Семенов Козлов браком сочетался деревни мостовской на крестьянской дочери девице Анне Терентьевой Захаровой Тобольск 156 15 1142 1798 МК+ИР Камышевское
Смерть
Неизвестно

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