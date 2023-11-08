Козлова Ульяна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти20.05.1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
50 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
1755
Муж: Козлов Семен Федоров
ГАТО Тобольск Ф. 156, о. 20, д. 765 (продолжение)-766 Рождения, бракосочетания, смерти 1861-1862 с.Камышевское
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Козлова Евдокия Семенова
Отец ребёнка: Козлов Семен Федоров
25 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Козлов Семен Федоров
24 года в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1770
Сын: Козлов Иван Семенов
Отец ребёнка: Козлов Семен Федоров
17 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1777
Сын: Козлов Тит Семенов
Отец ребёнка: Козлов Семен Федоров
10 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Козлова Дарья Семенова
Отец ребёнка: Козлов Семен Федоров
9 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1781
Сын: Козлов Фома Семенов
Отец ребёнка: Козлов Семен Федоров
6 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Смерть
20.05.1811
20 мая 1811 деревни Камышевской солдатская жена Ульяна Федорова Козлова, 75 лет от старости Тобольск 156 15 1155 1811 МК Камышевское