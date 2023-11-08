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Козлова Ульяна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

20.05.1811

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

50 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
1755

Муж: Козлов Семен Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАТО Тобольск Ф. 156, о. 20, д. 765 (продолжение)-766 Рождения, бракосочетания, смерти 1861-1862 с.Камышевское
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Козлова Евдокия Семенова

Отец ребёнка: Козлов Семен Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
25 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1763

Сын: Козлов Георгий Семенов

Отец ребёнка: Козлов Семен Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
24 года в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1770

Сын: Козлов Иван Семенов

Отец ребёнка: Козлов Семен Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
17 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1777

Сын: Козлов Тит Семенов

Отец ребёнка: Козлов Семен Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
10 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Козлова Дарья Семенова

Отец ребёнка: Козлов Семен Федоров

9 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1781

Сын: Козлов Фома Семенов

Отец ребёнка: Козлов Семен Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
6 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Смерть
20.05.1811
Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
20 мая 1811 деревни Камышевской солдатская жена Ульяна Федорова Козлова, 75 лет от старости Тобольск 156 15 1155 1811 МК Камышевское

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