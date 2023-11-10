Козлова (Захарова) Анна Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
23 года в 1801 году Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
08.01.1798
Муж: Козлов Тит Семенов
Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Деревни Камышевской крестьянин Тит Семенов Козлов браком сочетался деревни мостовской на крестьянской дочери девице Анне Терентьевой Захаровой Тобольск 156 15 1142 1798 МК+ИР Камышевское
Смерть
Неизвестно