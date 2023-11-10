Козлова (Захарова) Анна Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Захарова) Анна Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

23 года в 1801 году Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
08.01.1798

Муж: Козлов Тит Семенов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Деревни Камышевской крестьянин Тит Семенов Козлов браком сочетался деревни мостовской на крестьянской дочери девице Анне Терентьевой Захаровой Тобольск 156 15 1142 1798 МК+ИР Камышевское
Смерть
Неизвестно

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