Аксенов Игнатий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1665
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: Аксенов Василий Аникин
Мать: Аксенова Марфа Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1708
Дочь: (Аксенова) Аксинья Игнатьевна
Мать ребёнка: Аксенова Устинья Меркурьевна
Рождение ребёнка
1709
Сын: Аксенов Степан Игнатьевич
Мать ребёнка: Аксенова Устинья Меркурьевна
Смерть
Неизвестно