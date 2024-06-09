Аксенов Игнатий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксенов Игнатий Васильевич

Аксенов Игнатий Васильевич

Место рождения

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: Аксенов Василий Аникин

Мать: Аксенова Марфа Семенова

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксенова Устинья Меркурьевна

Рождение ребёнка
1708

Дочь: (Аксенова) Аксинья Игнатьевна

Мать ребёнка: Аксенова Устинья Меркурьевна

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Аксенов Степан Игнатьевич

Мать ребёнка: Аксенова Устинья Меркурьевна

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.