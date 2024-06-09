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Аксенова Марфа Семенова

Место рождения

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1650

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксенов Василий Аникин

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1665

Сын: Аксенов Игнатий Васильевич

Отец ребёнка: Аксенов Василий Аникин

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1670

Сын: Аксенов Агафон Васильевич

Отец ребёнка: Аксенов Василий Аникин

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1693

Дочь: (Аксенова) Аксинья Васильевна

Отец ребёнка: Аксенов Василий Аникин

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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