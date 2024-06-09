Аксенова Марфа Семенова
Место рождения
Дата рождения1650
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1665
Сын: Аксенов Игнатий Васильевич
Отец ребёнка: Аксенов Василий Аникин
Рождение ребёнка
1670
Сын: Аксенов Агафон Васильевич
Отец ребёнка: Аксенов Василий Аникин
Рождение ребёнка
1693
Дочь: (Аксенова) Аксинья Васильевна
Отец ребёнка: Аксенов Василий Аникин
Смерть
Неизвестно