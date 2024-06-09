Аксенова Устинья Меркурьевна 1680 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аксенова Устинья Меркурьевна

Место рождения

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксенов Игнатий Васильевич

Рождение ребёнка
1708

Дочь: (Аксенова) Аксинья Игнатьевна

Отец ребёнка: Аксенов Игнатий Васильевич

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Аксенов Степан Игнатьевич

Отец ребёнка: Аксенов Игнатий Васильевич

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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