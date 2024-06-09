Аксенова Устинья Меркурьевна
Место рождения
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1708
Дочь: (Аксенова) Аксинья Игнатьевна
Отец ребёнка: Аксенов Игнатий Васильевич
Рождение ребёнка
1709
Сын: Аксенов Степан Игнатьевич
Отец ребёнка: Аксенов Игнатий Васильевич
Смерть
Неизвестно