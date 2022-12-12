Кандалова (Афанасьева) Дарья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандалова (Афанасьева) Дарья Никитина

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.02.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1896

Отец: Афанасьев Никита Стефанов

Мать: Афанасьева Устиния Сергеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
03.03.1896
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - села Новой Рачейки крестьянин Адриан Сергеев Олешин и того ж села крестьянская женьщина Васса Стефанова Мемнонова | Казанская церковь
Бракосочетание
24.10.1911

Муж: Кандалов Иоанн Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху: Села Новой Рачейки крестьяне Василий Иванов Дыбин и Иван Васильев Калеткин. Поручители по невесте: того ж села крестьяне Михаил Алексеев Совенков и Феодор Андреев Баринов. | Каза... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1912

Сын: Кандалов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Кандалов Иоанн Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1914

Сын: Кандалов Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Кандалов Иоанн Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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