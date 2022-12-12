Кандалова (Афанасьева) Дарья Никитина
Место рождения
Дата рождения29.02.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1896
Крещение
03.03.1896
воспреемники - села Новой Рачейки крестьянин Адриан Сергеев Олешин и того ж села крестьянская женьщина Васса Стефанова Мемнонова | Казанская церковь
Бракосочетание
24.10.1911
поручители по жениху: Села Новой Рачейки крестьяне Василий Иванов Дыбин и Иван Васильев Калеткин. Поручители по невесте: того ж села крестьяне Михаил Алексеев Совенков и Феодор Андреев Баринов. | Каза... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1912
Отец ребёнка: Кандалов Иоанн Иванов
Рождение ребёнка
01.11.1914
Отец ребёнка: Кандалов Иоанн Иванов
Смерть
Неизвестно