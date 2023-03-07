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Кандалов Иоанн Иванов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.06.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1891

Отец: Кондалов Иван Андреев

Мать: Елена Спиридонова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
09.06.1891
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Воспреемники - села Новой Рачейки крестьянин Василий Николаев Власов и того ж села крестьянская девица Анна Спиридонова Тенетова | Казанская церковь
Бракосочетание
24.10.1911

Жена: Кандалова Дарья Никитина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху: Села Новой Рачейки крестьяне Василий Иванов Дыбин и Иван Васильев Калеткин. Поручители по невесте: того ж села крестьяне Михаил Алексеев Совенков и Феодор Андреев Баринов. | Каза... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1912

Сын: Кандалов Михаил Иванов

Мать ребёнка: Кандалова Дарья Никитина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1914

Сын: Кандалов Иоанн Иванов

Мать ребёнка: Кандалова Дарья Никитина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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