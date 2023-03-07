Кандалов Иоанн Иванов
Место рождения
Дата рождения07.06.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1891
Отец: Кондалов Иван Андреев
Мать: Елена Спиридонова
Крещение
09.06.1891
Воспреемники - села Новой Рачейки крестьянин Василий Николаев Власов и того ж села крестьянская девица Анна Спиридонова Тенетова | Казанская церковь
Бракосочетание
24.10.1911
Жена: Кандалова Дарья Никитина
поручители по жениху: Села Новой Рачейки крестьяне Василий Иванов Дыбин и Иван Васильев Калеткин. Поручители по невесте: того ж села крестьяне Михаил Алексеев Совенков и Феодор Андреев Баринов. | Каза... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1912
Мать ребёнка: Кандалова Дарья Никитина
Рождение ребёнка
01.11.1914
Мать ребёнка: Кандалова Дарья Никитина
Смерть
Неизвестно