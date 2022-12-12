Афанасьева Устиния Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Устиния Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.02.1896

Дочь: Кандалова Дарья Никитина

Отец ребёнка: Афанасьев Никита Стефанов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Никита Стефанов

Смерть
Неизвестно
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