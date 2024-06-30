Понтелеевич Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понтелеевич Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маркин Понтелей

Мать: не указана

Объекты, на которые ссылается эта заметка, отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 01.03.2024 22:16:17.
Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Тихоновна) Марфа

Мать ребёнка: (Родионовна) Акулина

Рождение ребёнка
1900

Сын: Тихонович Семен

Мать ребёнка: (Родионовна) Акулина

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Тихоновна) Пелагея

Мать ребёнка: (Родионовна) Акулина

Рождение ребёнка
1905

Сын: Маркин Никанор

Мать ребёнка: (Родионовна) Акулина

Рождение ребёнка
1907

Сын: Тихонович Георгий

Мать ребёнка: (Родионовна) Акулина

Рождение ребёнка
1909

Сын: Тихонович Трофим

Мать ребёнка: (Родионовна) Акулина

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Тихоновна) Прасковья

Мать ребёнка: (Родионовна) Акулина

Рождение ребёнка
1913

Сын: Тихонович Григорий

Мать ребёнка: (Родионовна) Акулина

Рождение ребёнка
1916

Сын: Тихонович Иван

Мать ребёнка: (Родионовна) Акулина

Рождение ребёнка
1918

Сын: Тихонович Андрей

Мать ребёнка: (Родионовна) Акулина

Смерть
Неизвестно

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