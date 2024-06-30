(Родионовна) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Родионовна) Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родион

Мать: не указана

Объекты, на которые ссылается эта заметка, отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 01.03.2024 22:16:17.
Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Тихоновна) Марфа

Отец ребёнка: Понтелеевич Тихон

Рождение ребёнка
1900

Сын: Тихонович Семен

Отец ребёнка: Понтелеевич Тихон

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Тихоновна) Пелагея

Отец ребёнка: Понтелеевич Тихон

Рождение ребёнка
1905

Сын: Маркин Никанор

Отец ребёнка: Понтелеевич Тихон

Рождение ребёнка
1907

Сын: Тихонович Георгий

Отец ребёнка: Понтелеевич Тихон

Рождение ребёнка
1909

Сын: Тихонович Трофим

Отец ребёнка: Понтелеевич Тихон

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Тихоновна) Прасковья

Отец ребёнка: Понтелеевич Тихон

Рождение ребёнка
1913

Сын: Тихонович Григорий

Отец ребёнка: Понтелеевич Тихон

Рождение ребёнка
1916

Сын: Тихонович Иван

Отец ребёнка: Понтелеевич Тихон

Рождение ребёнка
1918

Сын: Тихонович Андрей

Отец ребёнка: Понтелеевич Тихон

Смерть
Неизвестно

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