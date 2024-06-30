(Родионовна) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родион
Мать: не указана
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Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Тихоновна) Марфа
Отец ребёнка: Понтелеевич Тихон
Рождение ребёнка
1900
Сын: Тихонович Семен
Отец ребёнка: Понтелеевич Тихон
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Тихоновна) Пелагея
Отец ребёнка: Понтелеевич Тихон
Рождение ребёнка
1905
Сын: Маркин Никанор
Отец ребёнка: Понтелеевич Тихон
Рождение ребёнка
1907
Сын: Тихонович Георгий
Отец ребёнка: Понтелеевич Тихон
Рождение ребёнка
1909
Сын: Тихонович Трофим
Отец ребёнка: Понтелеевич Тихон
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Тихоновна) Прасковья
Отец ребёнка: Понтелеевич Тихон
Рождение ребёнка
1913
Сын: Тихонович Григорий
Отец ребёнка: Понтелеевич Тихон
Рождение ребёнка
1916
Сын: Тихонович Иван
Отец ребёнка: Понтелеевич Тихон
Рождение ребёнка
1918
Сын: Тихонович Андрей
Отец ребёнка: Понтелеевич Тихон
Смерть
Неизвестно