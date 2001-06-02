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Тихонович Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

02.06.2001

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Понтелеевич Тихон

Мать: (Родионовна) Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимович Николай

Мать ребёнка: (Маркина) Дарья

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Смерть
02.06.2001
Михайловка, город Михайловка, Волгоградская область

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