Тихонович Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти02.06.2001
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Понтелеевич Тихон
Мать: (Родионовна) Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимович Николай
Мать ребёнка: (Маркина) Дарья
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Смерть
02.06.2001
Михайловка, город Михайловка, Волгоградская область