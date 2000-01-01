Курасов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурасов Иван

Курасов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курасов Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1920

Сын: Курасов Сергей

Мать ребёнка: Курасова Марфа

г. Алма-ата
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Курасова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Курасова Марфа

Смерть
Неизвестно
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