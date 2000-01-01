Курасов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курасов Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1920
Сын: Курасов Сергей
Мать ребёнка: Курасова Марфа
г. Алма-ата
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Курасова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Курасова Марфа
Смерть
Неизвестно