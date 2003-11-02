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Курасов Сергей

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Место рождения

г. Алма-ата

Дата рождения

26.11.1920

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1920

Отец: Курасов Иван

Мать: Курасова Марфа

г. Алма-ата
Рождение ребёнка
06.03.1946

Сын: Курасов Анатолий

Мать ребёнка: Курасова Анна

Тургень, Казахстан
Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Курасов Александр

Мать ребёнка: Курасова Анна

Рождение ребёнка
06.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курасова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курасов Николай

Мать ребёнка: Курасова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курасов Владимир

Мать ребёнка: Курасова Анна

Смерть
1984
Тургень
Причина смерти: Болезнь ( Рак легкого)
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