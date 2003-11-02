Курасов Сергей
Место рожденияг. Алма-ата
Дата рождения26.11.1920
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1920
Отец: Курасов Иван
Мать: Курасова Марфа
г. Алма-ата
Рождение ребёнка
06.03.1946
Сын: Курасов Анатолий
Мать ребёнка: Курасова Анна
Тургень, Казахстан
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Курасов Александр
Мать ребёнка: Курасова Анна
Рождение ребёнка
06.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курасова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курасов Николай
Мать ребёнка: Курасова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курасов Владимир
Мать ребёнка: Курасова Анна
Смерть
1984
Тургень
Причина смерти: Болезнь ( Рак легкого)