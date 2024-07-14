Нестор Григорьевич Около 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нестор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1770 г.р.

Жена

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Григорий Данилович

Мать: Евдокия Ивановна

запись о рождении не найдена, МК за 1811, 1812 год не найдены
Упоминание
1815
Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1815 г. (Ф. 5, о. 33, д. 14) Прапорщицы Марии Даниловой Есиповой крестьяне 104 Михаил Данилов 35 жена его Параскева Матвеева 33 дети их Николай 9 Емельян 2 Косма 1 Наталья 11 брат Григорий Даниилов 45... Показать все
Бракосочетание
До 1832

Жена: Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ефим Нестеров

Мать ребёнка: Наталья Максимовна

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1834 г. Рождения, бракосочетания и смерти Ф. 5, о. 52, д. 22 в январе Пятнадцатого числа села Урахчи крестьянина Порфирия Платонова Есипова у крепостного крестьянина Нестора Григорьева и жены его Ната... Показать все
Упоминание
1855
Безводная, Лаишевский уезд, Казанская губерния
1855 Ф. 5, о. 73, д. 1 FS96 Исповедные ведомости Деревни Безводной гна Порфирия Есипова крестьяне и их домашние 90 Нестор Григорьев 43 жена его Наталья Максимова 43 дети их Ефим холост 20 Харлампий 1... Показать все
Смерть
Неизвестно

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