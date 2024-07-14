Нестор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1812
Отец: Григорий Данилович
Мать: Евдокия Ивановна
запись о рождении не найдена, МК за 1811, 1812 год не найдены
Упоминание
1815
1815 г. (Ф. 5, о. 33, д. 14) Прапорщицы Марии Даниловой Есиповой крестьяне 104 Михаил Данилов 35 жена его Параскева Матвеева 33 дети их Николай 9 Емельян 2 Косма 1 Наталья 11 брат Григорий Даниилов 45... Показать все
Бракосочетание
До 1832
Жена: Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ефим Нестеров
Мать ребёнка: Наталья Максимовна
1834 г. Рождения, бракосочетания и смерти Ф. 5, о. 52, д. 22 в январе Пятнадцатого числа села Урахчи крестьянина Порфирия Платонова Есипова у крепостного крестьянина Нестора Григорьева и жены его Ната... Показать все
Упоминание
1855
Безводная, Лаишевский уезд, Казанская губерния
1855 Ф. 5, о. 73, д. 1 FS96 Исповедные ведомости Деревни Безводной гна Порфирия Есипова крестьяне и их домашние 90 Нестор Григорьев 43 жена его Наталья Максимова 43 дети их Ефим холост 20 Харлампий 1... Показать все
Смерть
Неизвестно