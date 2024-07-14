Евдокия Ивановна Около 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Ивановна

Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1801

Муж: Григорий Данилович

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Нестор Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Данилович

запись о рождении не найдена, МК за 1811, 1812 год не найдены
Упоминание
1815
Безводная, Лаишевский уезд, Казанская губерния
1815 г. (Ф. 5, о. 33, д. 14) Прапорщицы Марии Даниловой Есиповой крестьяне 104 Михаил Данилов 35 жена его Параскева Матвеева 33 дети их Николай 9 Емельян 2 Косма 1 Наталья 11 брат Григорий Даниилов 45... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.