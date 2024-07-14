Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1801
Муж: Григорий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Нестор Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Данилович
запись о рождении не найдена, МК за 1811, 1812 год не найдены
Упоминание
1815
Безводная, Лаишевский уезд, Казанская губерния
1815 г. (Ф. 5, о. 33, д. 14) Прапорщицы Марии Даниловой Есиповой крестьяне 104 Михаил Данилов 35 жена его Параскева Матвеева 33 дети их Николай 9 Емельян 2 Косма 1 Наталья 11 брат Григорий Даниилов 45... Показать все
Смерть
Неизвестно