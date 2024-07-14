Григорий Данилович Около 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Григорий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1801

Жена: Евдокия Ивановна

Упоминание
1811
Безводная, Лаишевский уезд, Казанская губерния
1811 г. (Ф. 5, о. 30, д. 21) Прапорщика Платона Петрова Есипова крестьяне 86 Григорий Даниилов 41 жена его Евдокия Иванова 40 у них дети Гавриил 7 Дарья 10
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Нестор Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

запись о рождении не найдена, МК за 1811, 1812 год не найдены
Упоминание
1815
Безводная, Лаишевский уезд, Казанская губерния
1815 г. (Ф. 5, о. 33, д. 14) Прапорщицы Марии Даниловой Есиповой крестьяне 104 Михаил Данилов 35 жена его Параскева Матвеева 33 дети их Николай 9 Емельян 2 Косма 1 Наталья 11 брат Григорий Даниилов 45... Показать все
Смерть
Неизвестно

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