Григорий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1801
Жена: Евдокия Ивановна
Упоминание
1811
1811 г. (Ф. 5, о. 30, д. 21) Прапорщика Платона Петрова Есипова крестьяне 86 Григорий Даниилов 41 жена его Евдокия Иванова 40 у них дети Гавриил 7 Дарья 10
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Нестор Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
запись о рождении не найдена, МК за 1811, 1812 год не найдены
Упоминание
1815
1815 г. (Ф. 5, о. 33, д. 14) Прапорщицы Марии Даниловой Есиповой крестьяне 104 Михаил Данилов 35 жена его Параскева Матвеева 33 дети их Николай 9 Емельян 2 Косма 1 Наталья 11 брат Григорий Даниилов 45... Показать все
Смерть
Неизвестно