Наталья Максимовна Около 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наталья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1832

Муж: Нестор Григорьевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ефим Нестеров

Отец ребёнка: Нестор Григорьевич

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1834 г. Рождения, бракосочетания и смерти Ф. 5, о. 52, д. 22 в январе Пятнадцатого числа села Урахчи крестьянина Порфирия Платонова Есипова у крепостного крестьянина Нестора Григорьева и жены его Ната... Показать все
Упоминание
1855
Безводная, Лаишевский уезд, Казанская губерния
Ф. 5, о. 73, д. 1 Исповедные ведомости 1855 Деревни Безводной гна Порфирия Есипова крестьяне и их домашние 90 Нестор Григорьев 43 жена его Наталья Максимова 43 дети их Ефим холост 20 Харлампий 14 Григ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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