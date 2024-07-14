Наталья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1832
Муж: Нестор Григорьевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ефим Нестеров
Отец ребёнка: Нестор Григорьевич
Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1834 г. Рождения, бракосочетания и смерти Ф. 5, о. 52, д. 22 в январе Пятнадцатого числа села Урахчи крестьянина Порфирия Платонова Есипова у крепостного крестьянина Нестора Григорьева и жены его Ната... Показать все
Упоминание
1855
Безводная, Лаишевский уезд, Казанская губерния
Ф. 5, о. 73, д. 1 Исповедные ведомости 1855 Деревни Безводной гна Порфирия Есипова крестьяне и их домашние 90 Нестор Григорьев 43 жена его Наталья Максимова 43 дети их Ефим холост 20 Харлампий 14 Григ... Показать все
Смерть
Неизвестно