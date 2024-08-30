Храмцов Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1929
Дата смерти15.04.1980
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1929
Отец: Храмцов Матвей Иванович
Мать: Храмцова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
24.04.1954
Сын: Храмцов Александр Иванович
Мать ребёнка: Храмцова (Ускова) Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
30.06.1960
Сын: Храмцов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Храмцова (Ускова) Евгения Алексеевна
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
15.04.1980