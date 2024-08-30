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Храмцов Иван Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1929

Дата смерти

15.04.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1929

Отец: Храмцов Матвей Иванович

Мать: Храмцова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
24.04.1954

Сын: Храмцов Александр Иванович

Мать ребёнка: Храмцова (Ускова) Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
30.06.1960

Сын: Храмцов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Храмцова (Ускова) Евгения Алексеевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
15.04.1980

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