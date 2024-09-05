Храмцова Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмцова Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храмцов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Храмцова Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Храмцов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Храмцова Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Храмцов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
20.05.1929

Сын: Храмцов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Храмцов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Храмцова Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Храмцов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Храмцов ВасилийАлексей Матвеевич

Отец ребёнка: Храмцов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
17.12.1938

Сын: Храмцов Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Храмцов Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно

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