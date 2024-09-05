Храмцова Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Храмцова Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Храмцов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Храмцова Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Храмцов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
20.05.1929
Отец ребёнка: Храмцов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Храмцова Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Храмцов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Храмцов ВасилийАлексей Матвеевич
Отец ребёнка: Храмцов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
17.12.1938
Отец ребёнка: Храмцов Матвей Иванович
Смерть
Неизвестно