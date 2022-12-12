Коноплёв Нил Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Коноплёв Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1837 ст.
Мать ребёнка: Коноплёва Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Волкова Анна Ниловна
Мать ребёнка: Коноплёва Таисия Ивановна
Бракосочетание
31.05.1848 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коноплёв Александр Нилович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коноплёва Таисия Ивановна
Смерть
Неизвестно