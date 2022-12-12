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Коноплёв Нил Фёдорович

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Место рождения

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Коноплёв Фёдор

Мать: не указана

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.10.1837 ст.

Сын: Коноплёв Фёдор Нилович

Мать ребёнка: Коноплёва Екатерина Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Волкова Анна Ниловна

Мать ребёнка: Коноплёва Таисия Ивановна

Бракосочетание
31.05.1848 ст.

Жена: Коноплёва Таисия Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коноплёв Александр Нилович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноплёва Екатерина Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коноплёв Фёдор Нилович

Мать ребёнка: Коноплёва Таисия Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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