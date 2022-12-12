Плесовских Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлесовских Авдотья

Плесовских Авдотья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Плесовских Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Плесовских Михаил Алексеевич

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1804

Сын: Плесовских Иван Михайлович

Отец ребёнка: Плесовских Михаил Алексеевич

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Аграфена Кузьминична

Отец ребёнка: Плесовских Михаил Алексеевич

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1807

Сын: Плесовских Александр Михайлович

Отец ребёнка: Плесовских Михаил Алексеевич

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Фекла Михайловна

Отец ребёнка: Плесовских Михаил Алексеевич

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Михаил Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close