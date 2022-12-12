Плесовских Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Плесовских Кузьма Михайлович
Отец ребёнка: Плесовских Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Плесовских Иван Михайлович
Отец ребёнка: Плесовских Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Аграфена Кузьминична
Отец ребёнка: Плесовских Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Плесовских Александр Михайлович
Отец ребёнка: Плесовских Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Плесовских Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно