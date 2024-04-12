Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор Данилович
Мать: Анна Никифоровна
Бракосочетание
13.02.1786
Муж: Кузьма Тихонович
Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1797
Дочь: Соколова Ирина Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Тихонович
Бровцино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно