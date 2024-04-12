Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Федоровна

Место рождения

Лычаново, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор Данилович

Мать: Анна Никифоровна

Лычаново, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.02.1786

Муж: Кузьма Тихонович

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1797

Дочь: Соколова Ирина Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Тихонович

Бровцино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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