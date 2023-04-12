Кузьма Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тихон Миронович
Мать: Дарья Тихоновна
Бракосочетание
13.02.1786
Жена: Екатерина Федоровна
Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1797
Дочь: Соколова Ирина Кузьминична
Мать ребёнка: Екатерина Федоровна
Бровцино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно