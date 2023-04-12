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Кузьма Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихон Миронович

Мать: Дарья Тихоновна

Бракосочетание
13.02.1786

Жена: Екатерина Федоровна

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1797

Дочь: Соколова Ирина Кузьминична

Мать ребёнка: Екатерина Федоровна

Бровцино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно