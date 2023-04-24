Соколова Ирина Кузьминична
Место рождения
Дата рождения16.04.1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1797
Отец: Кузьма Тихонович
Мать: Екатерина Федоровна
Бракосочетание
29.09.1816
Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.08.1819
Отец ребёнка: Соколов Филипп Константинович
Рождение ребёнка
01.07.1825
Отец ребёнка: Соколов Филипп Константинович
Смерть
Неизвестно