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Соколова Ирина Кузьминична

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Место рождения

Бровцино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

16.04.1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1797

Отец: Кузьма Тихонович

Мать: Екатерина Федоровна

Бровцино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
29.09.1816

Муж: Соколов Филипп Константинович

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.08.1819

Сын: Соколов Мирон Филиппович

Отец ребёнка: Соколов Филипп Константинович

Брылино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1825

Сын: Соколов Антон Филиппович

Отец ребёнка: Соколов Филипп Константинович

Брылино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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