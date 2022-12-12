Агапова (Борминская) Анисия Ильина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Бракосочетание
1872
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Агапов Антон Романов
Отец ребёнка: Агапов Роман Афанасьевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Агапов Макар Романов
Отец ребёнка: Агапов Роман Афанасьевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Спирина Параскева Романова
Отец ребёнка: Агапов Роман Афанасьевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Акилина Романова
Отец ребёнка: Агапов Роман Афанасьевич
Смерть
Неизвестно