Агапова (Борминская) Анисия Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова (Борминская) Анисия Ильина

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Место рождения

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Борминский Илья Петров

Мать: Борминская Матрена Яковлева

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1872

Муж: Агапов Роман Афанасьевич

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Агапов Антон Романов

Отец ребёнка: Агапов Роман Афанасьевич

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Агапов Макар Романов

Отец ребёнка: Агапов Роман Афанасьевич

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Спирина Параскева Романова

Отец ребёнка: Агапов Роман Афанасьевич

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Акилина Романова

Отец ребёнка: Агапов Роман Афанасьевич

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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