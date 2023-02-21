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Борминский Илья Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

1891

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Борминский Петр Степанов

Мать: Борминская Агафья Егорова

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Агапова Анисия Ильина

Мать ребёнка: Борминская Матрена Яковлева

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Моисеева Гликерия Ильина

Мать ребёнка: Борминская Матрена Яковлева

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Ткачева Евдокия Ильина

Мать ребёнка: Борминская Матрена Яковлева

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Борминский Егор Ильин

Мать ребёнка: Борминская Матрена Яковлева

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Анастасия Ильина

Мать ребёнка: Борминская Матрена Яковлева

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борминская Матрена Яковлева

Смерть
1891
Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
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