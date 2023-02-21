Борминский Илья Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Агапова Анисия Ильина
Мать ребёнка: Борминская Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Моисеева Гликерия Ильина
Мать ребёнка: Борминская Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Ткачева Евдокия Ильина
Мать ребёнка: Борминская Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Борминская Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Анастасия Ильина
Мать ребёнка: Борминская Матрена Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1891