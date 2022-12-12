Долина (Хлыстова) Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долина (Хлыстова) Варвара Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1905

Муж: Долин Ефим Дмитриевич

Медведево, Голышмановский, Тюменская область
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Рождение ребёнка
08.03.1906

Сын: Долин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Долин Ефим Дмитриевич

Гагарысова деревня
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Место жительства
Неизвестно
Тюменская область, Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Зимина деревня
Смерть
1905
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