село Медведево, село Медведево, Голышмановский, Тюменская область (на 2019) — Familio

Медведево

Голышмановский, Тюменская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Ишимский округ
1034Медведево, с. каз.при рч. Ямце.8518275876884Церковь православная 1. Ярмарок 2: 1 августа и 6 декабря.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тюменская область, Голышмановский район
190793Медведевосело56°21'68°29'O-42-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тюменская область, Голышмановский
71702000251с Медведевосело
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