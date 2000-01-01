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Долин Василий Ефимович

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Место рождения

Гагарысова деревня

Дата рождения

08.03.1906

Дата смерти

19.07.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1906

Отец: Долин Ефим Дмитриевич

Мать: Долина Варвара Дмитриевна

Гагарысова деревня
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Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
19.07.1906
Гагарысова деревня
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