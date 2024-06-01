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Бостунова (Браун) Мария (Мари)

Место рождения

Эльзас, Франция

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Около 1930

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Мари – дочь французского крестьянина-виноградаря.
Образование
Около 1863
Получила хорошее образование.
Место жительства
1870
Осталась сиротой после франко-прусской войны.
Место жительства
1871
Киев, Украинская ССР
Приехала к своему дяде в Россию. Сменила французское имя Мари на русское Мария. Семья часто меняла местожительство, переезжая из города в город.
Бракосочетание
1884

Муж: Бостунов Владимир Давидович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.03.1885

Дочь: Труханова Игнатьева (Бостунова) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Бостунов Владимир Давидович

Москва, город федерального значения Москва
Развод
1901

Муж: Бостунов Владимир Давидович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Муж ушёл из семьи, после развода родителей дочь осталась с матерью.
Место жительства
?.08.1901
Москва, город федерального значения Москва
Переехала с дочерью в Москву.
Место жительства
1904
Уехала в Францию вместе с дочерью, которая получила ангажемент в Париже.
Место жительства
1919
Дочь Наташа продала свои драгоценности и на вырученные от продажи деньги создала пожизненную ренту своей матери.
Смерть
Около 1930

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