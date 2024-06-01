Бостунова (Браун) Мария (Мари)
Место рожденияЭльзас, Франция
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиОколо 1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Мари – дочь французского крестьянина-виноградаря.
Образование
Около 1863
Получила хорошее образование.
Место жительства
1870
Осталась сиротой после франко-прусской войны.
Место жительства
1871
Киев, Украинская ССР
Приехала к своему дяде в Россию. Сменила французское имя Мари на русское Мария. Семья часто меняла местожительство, переезжая из города в город.
Бракосочетание
1884
Рождение ребёнка
29.03.1885
Дочь: Труханова Игнатьева (Бостунова) Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Бостунов Владимир Давидович
Развод
1901
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Муж ушёл из семьи, после развода родителей дочь осталась с матерью.
Место жительства
?.08.1901
Переехала с дочерью в Москву.
Место жительства
1904
Уехала в Францию вместе с дочерью, которая получила ангажемент в Париже.
Место жительства
1919
Дочь Наташа продала свои драгоценности и на вырученные от продажи деньги создала пожизненную ренту своей матери.
Смерть
Около 1930