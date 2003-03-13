Китаева (Егорова) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.07.1915
Дата смерти13.03.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1915
Отец: Егоров Иван Иванович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Довольнова Руфина Николаевна
Отец ребёнка: Китаев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Китаев Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Китаев Николай Иванович
Умер от воспаления лёгких, полученного после лежания в "камере хранения" на фабрике во время рабочего дня матери - матери не положен был отпуск по уходу за ребёнком
Рождение ребёнка
1942
Отец ребёнка: Китаев Николай Иванович
Отбывание наказания
1942
За отказ выйти на работу после рождения ребёнка осуждена и отбыла 6 месяцев в тюрьме
Рождение ребёнка
12.06.1945
Дочь: Лукаш Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Китаев Николай Иванович
Рождение ребёнка
09.12.1948
Сын: Китаев Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Китаев Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.2003