Китаева (Егорова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаева (Егорова) Вера Ивановна

Место рождения

Шарья, город Шарья, Костромская область

Дата рождения

08.07.1915

Дата смерти

13.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1915

Отец: Егоров Иван Иванович

Мать: Егорова Екатерина Ивановна

Шарья, город Шарья, Костромская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Довольнова Руфина Николаевна

Отец ребёнка: Китаев Николай Иванович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Китаев Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Китаев Николай Иванович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Умер от воспаления лёгких, полученного после лежания в "камере хранения" на фабрике во время рабочего дня матери - матери не положен был отпуск по уходу за ребёнком
Рождение ребёнка
1942

Сын: Китаев Борис Иванович

Отец ребёнка: Китаев Николай Иванович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Отбывание наказания
1942
За отказ выйти на работу после рождения ребёнка осуждена и отбыла 6 месяцев в тюрьме
Рождение ребёнка
12.06.1945

Дочь: Лукаш Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Китаев Николай Иванович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.12.1948

Сын: Китаев Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Китаев Николай Иванович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Китаев Николай Иванович

Смерть
13.03.2003
Иваново, Иваново, Ивановская область
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