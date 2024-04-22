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Китаев Николай Иванович

Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

01.04.1915

Дата смерти

26.08.1993

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Военная служба
1939
Участник Советско-Финляндской войны. Ранен. получил инвалидность
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Довольнова Руфина Николаевна

Мать ребёнка: Китаева Вера Ивановна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Китаев Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Китаева Вера Ивановна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Умер от воспаления лёгких, полученного после лежания в "камере хранения" на фабрике во время рабочего дня матери - матери не положен был отпуск по уходу за ребёнком
Рождение ребёнка
1942

Сын: Китаев Борис Иванович

Мать ребёнка: Китаева Вера Ивановна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.06.1945

Дочь: Лукаш Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Китаева Вера Ивановна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.12.1948

Сын: Китаев Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Китаева Вера Ивановна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Военная награда
17.02.1972
Медаль "За отвагу"
Военная награда
11.03.1985
Иваново, Иваново, Ивановская область
Орден Отечественной войны I степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Китаева Вера Ивановна

Смерть
26.08.1993
Иваново, Иваново, Ивановская область
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