Китаев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения01.04.1915
Дата смерти26.08.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1915
Военная служба
1939
Участник Советско-Финляндской войны. Ранен. получил инвалидность
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Довольнова Руфина Николаевна
Мать ребёнка: Китаева Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Китаев Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Китаева Вера Ивановна
Умер от воспаления лёгких, полученного после лежания в "камере хранения" на фабрике во время рабочего дня матери - матери не положен был отпуск по уходу за ребёнком
Рождение ребёнка
1942
Мать ребёнка: Китаева Вера Ивановна
Рождение ребёнка
12.06.1945
Дочь: Лукаш Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Китаева Вера Ивановна
Рождение ребёнка
09.12.1948
Сын: Китаев Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Китаева Вера Ивановна
Военная награда
17.02.1972
Медаль "За отвагу"
Военная награда
11.03.1985
Орден Отечественной войны I степени
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Китаева Вера Ивановна
Смерть
26.08.1993