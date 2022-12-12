Коровин ? Иванович
Место рождения
Дата рождения03.11.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1817
Отец: Коровин Иван Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1843
Дочь: Анна Никандровна
Мать ребёнка: Коровина Ефросинья Павловна
Рождение ребёнка
30.03.1846
Сын: Коровин Григорий Никандрович
Мать ребёнка: Коровина Ефросинья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно