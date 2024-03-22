Коровин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровин Иван Михайлович

Коровин Иван Михайлович

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1791

Дата смерти

27.10.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Коровин Михайло Федотович

Мать: Коровина Ненила Андреевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.11.1817

Сын: Коровин ? Иванович

Мать ребёнка: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.02.1819

Сын: ? Коровин Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1822

Сын: ? Коровин Кузьма Иванович

Мать ребёнка: не указана

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.1823

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
27.10.1866
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close