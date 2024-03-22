Коровин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти27.10.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Рождение ребёнка
03.11.1817
Сын: Коровин ? Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1819
Рождение ребёнка
01.11.1822
Сын: ? Коровин Кузьма Иванович
Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.1823
Дочь: Фекла Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.10.1866
Причина смерти: от старости